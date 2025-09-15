[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Ricordati di me”-insieme per la memoria: due giornate dedicate all’Alzheimer

Manfredonia si prepara ad accogliere “Ricordati di me” in programma il 20 e 21 settembre 2025, due giornate che fondono prevenzione, sensibilizzazione e cultura sul tema dell’Alzheimer. Il 20 settembre dalle ore 10:00 ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 il LUC-Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato” proporrà screening gratuiti e stand esperienziali aperti alla cittadinanza. Il 21, dalle ore 21:00, il Castello di Manfredonia ospiterà il concerto dell’Odissea Ensemble nello spettacolo “La Magia del Rondò Veneziano”.

L’evento punta a trasformare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer in momenti di ascolto pensati per avvicinare la comunità alla conoscenza della malattia e alla sua gestione e per promuovere informazione e solidarietà. L’iniziativa é promossa dalla BCC di San Giovanni Rotondo, da Gargano Vita-Mutua del Credito Cooperativo e dalla Cooperativa Santa Chiara, con il patrocinio del Comune di Manfredonia. La memoria é un filo invisibile che tesse il nostro tempo, educare alla consapevolezza aiuta a non smarrirne la trama.

La cittadinanza é invitata a partecipare.