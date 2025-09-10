[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Ricordati di me”: a Manfredonia due giornate dedicate alla memoria per la Giornata Mondiale Alzheimer

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, la mutua del Credito Cooperativo, Gargano Vita, e la Cooperativa Santa Chiara, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, promuovono l’iniziativa “Ricordati di me – Insieme per la memoria”, in programma il 20 e 21 settembre 2025 nella città sipontina.

Due giornate di sensibilizzazione, prevenzione e cultura dedicate a una delle sfide più importanti del nostro tempo: la lotta all’Alzheimer.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato da screening gratuiti e stand esperienziali, aperti alla cittadinanza, che si terranno sia a bordo del Camper della Salute di Gargano Vita, sia all’interno del LUC – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”. Gli appuntamenti sono previsti nelle fasce orarie 10:00 – 12:00e 17:00 – 20:00.

La manifestazione culminerà la sera di domenica 21 settembre alle ore 21:00 con un momento culturale e musicale di grande suggestione: all’interno del Castello di Manfredonia si esibirà l’Odissea Ensemble nello spettacolo “La Magia del Rondò Veneziano”.

“La BCC di San Giovanni Rotondo è orgogliosa di sostenere la Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Riteniamo fondamentale affiancare le realtà che operano ogni giorno a favore delle persone colpite da questa malattia e delle loro famiglie”, le parole di Giuseppe Palladino, Presidente della BCC di San Giovanni Rotondo. “Il nostro impegno come banca locale non si limita all’ambito economico, ma si estende alla promozione di iniziative sociali e culturali che rafforzano la coesione della comunità. Con questo sostegno vogliamo contribuire a diffondere consapevolezza e a favorire percorsi di solidarietà e sostegno.”

“L’Alzheimer è una sfida che coinvolge non solo i pazienti ma l’intera comunità. Come mutua vogliamo essere al fianco delle famiglie, promuovendo sostegno, informazione e solidarietà. Nessuno deve sentirsi solo di fronte a questa malattia. In questa giornata speciale rinnoviamo l’invito a tutti a informarsi e sostenere chi affronta la sfida dell’Alzheimer, perché insieme possiamo fare la differenza”, sottolinea Donato Antonacci, Presidente di Gargano Vita – Mutua del Credito Cooperativo

“Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, vogliamo rinnovare il nostro impegno accanto alle persone che convivono con questa malattia e alle loro famiglie. L’Alzheimer non colpisce solo la memoria, ma tocca la dignità e la vita quotidiana di chi ne è affetto e di chi se ne prende cura. Il nostro Centro è e continuerà ad essere un luogo di accoglienza, sostegno e speranza, dove ogni persona è riconosciuta nella sua unicità. Insieme possiamo costruire una comunità più consapevole, solidale e attenta, capace di non lasciare indietro nessuno. Un ringraziamento sincero va a tutti gli operatori, i volontari e le famiglie che ogni giorno, con dedizione e amore, rendono possibile questa missione”, conclude l’avv. Michele La Torre, Presidente del Centro Diurno “Santa Chiara”.