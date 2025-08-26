[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ricchi e Poveri e Rocco Hunt in concerto a Sant’agata di Puglia

Finale con il botto a Sant’Agata di Puglia per il festival“Sul Palco delle Puglie”, la rassegna musicale organizzata dal comune dei Monti Dauni.

Questa sera martedì 26 agosto alle ore 22:00, al Campo Sportivo San Carlo di Sant’Agata di Puglia, arrivano i Ricchi e Poveri.

Una notte di pura musica e divertimento, tra i grandi classici che hanno fatto ballare e innamorare milioni di persone e l’energia di un concerto capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Domani mercoledì 27 agosto alle ore 22:00, al Campo Sportivo San Carlo di Sant’Agata di Puglia, arriva Rocco Hunt.

Un concerto esplosivo, tra rap, pop e hit che hanno conquistato milioni di fan, per un gran finale che farà cantare e ballare tutta Sant’Agata di Puglia.