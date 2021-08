Riapre il Mercato Ittico di Manfredonia

SAVE THE DATE!!!

Giovedì 19 Agosto 2021, alle ore 18.30, presso il Mercato Ittico di Manfredonia, si terrà una conferenza stampa per presentare la nuova gestione del Mercato Ittico fatto di importanti progetti e prospettive di crescita per tutti gli operatori della pesca e per l’intero territorio.

La conferenza stampa sarà presieduta dal Presidente Luigi Di Nuovo (Produttori Ittici Manfredonia) e sarà moderata dal giornalista Michele M. G. Apollonio.

Parteciperanno alla conferenza: @regionepuglia, Comune di Manfredonia, Gal DaunOfantino, AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Federop, Unci Agroalimentare, @opmanfredonia, Confcooperative Nazionale, Legacoop Nazionale, @coldiretti, Federpesca, ASL Foggia, Carabinieri di Manfredonia, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL.

ATTENZIONE!!!

L’accesso sarà consentito solo previa presentazione del GREEN PASS o di un TAMPONE NEGATIVO come previsto da normativa vigente.