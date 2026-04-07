Attualità Italia
Rfi, linea Pescara-Foggia: circolazione sospesa per frana
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RFI, LINEA PESCARA – FOGGIA: circolazione SOSPESA per FRANA
La circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia è sospesa dalle 12.30 tra Montenero e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato.
Sul posto sono presenti i tecnici di RFI. In arrivo anche i geologi per monitorare lo stato della frana.
In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con deviazioni di percorso via Caserta – Foggia.
Seguiranno aggiornamenti.