Attualità Italia

Rfi, linea Pescara-Foggia: circolazione sospesa per frana

Redazione7 Aprile 2026
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RFI, LINEA PESCARA – FOGGIA: circolazione SOSPESA per FRANA

La circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia è sospesa dalle 12.30 tra Montenero e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato.

Sul posto sono presenti i tecnici di RFI. In arrivo anche i geologi per monitorare lo stato della frana.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con deviazioni di percorso via Caserta – Foggia.

Seguiranno aggiornamenti.

La Vieste en Rose
Redazione7 Aprile 2026