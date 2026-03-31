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Regeni, l’Università di Foggia aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio”

Foggia, 31 marzo 2026. Il giorno 14 maggio alle ore 19,00, presso l’Aula Magna Valeria Spada si terrà una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo“, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università di Foggia nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio“, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

L’evento di apertura dei quattro giorni della manifestazione La Città che vorrei (dal 14 al 19 maggio 2026) vedrà la partecipazione del prof. Danilo Leone, delegato rettorale alla Terza missione e Comunicazione, e delle prof.sse Luigia Trabace e Maria Grazia Morgese, coordinatrici dell’incontro.

L’iniziativa, presentata in Senato durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, fra gli altri, la Senatrice Elena Cattaneo, i genitori di Giulio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini e il regista del documentario Simone Manetti, gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, consiste in un ciclo di eventi che si terranno fra aprile e maggio 2026 in ben 76 atenei in tutta Italia per un pubblico di oltre 15 mila persone, tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini.

“L’adesione a questa iniziativa rappresenta per il nostro Ateneo un momento di riflessione condivisa su valori fondamentali come la libertà di studio e di ricerca” – dichiara il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio. “La vicenda di Giulio Regeni continua a interrogare la comunità accademica e richiama tutti noi alla responsabilità di custodire e promuovere questi principi, che sono alla base della vita universitaria. Attraverso occasioni di approfondimento e confronto come questa, intendiamo coinvolgere studenti, docenti e cittadini in un dialogo consapevole, capace di rafforzare il valore del sapere libero e del rispetto dei diritti. È anche in questo modo che l’università contribuisce alla crescita civile e culturale del Paese”.

La proiezione sarà seguita da un momento di confronto aperto con docenti, studenti e ospiti, con l’obiettivo di approfondire il tema della libertà accademica e dei diritti umani, anche alla luce del contesto internazionale contemporaneo.

“La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia – ricorda la Senatrice Elena Cattaneo – non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a ‘fare cose’ attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso”.

“Siamo onorati e grati per questa iniziativa – hanno dichiarato i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni – che coinvolge numerose università, con professori, studenti e dottorandi che, ricordiamo, vanno sempre protetti. Dal documentario traspare sia la figura di Giulio ricercatore integerrimo ed appassionato che la violazione dei diritti che si sono compiuti su di lui.”

L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.Per maggiori informazioni:https://www.unifg.it/it/eventi/regeni-luniversita-di-foggia-aderisce-alliniziativa-le-universita-giulio