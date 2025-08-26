Reazione a Catena, silenzio stampa per i Ferri Vecchi che rischiano tutto e vincono un montepremi davvero alto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo tre puntate ko, una grande vittoria ha spezzato il filotto negativo piombato su Reazione a Catena. Per la seconda volta in questa stagione della trasmissione, i campioni del momento hanno deciso di ascoltare l’istinto e rischiare, senza comprare il Terzo Elemento nel gioco finale. In questo modo è stata celebrata una vincita piuttosto consistente…

Reazione a Catena, puntata 26 agosto 2025: i Ferri Vecchi VS le Provette

Nella puntata del 26 agosto 2025 di Reazione a Catena si sono dati battaglia i Ferri Vecchi, con Martina, Marco e Lucia, e le Provette, con Giulia, Arianna e Maria Grazia. I primi si fanno chiamare così perché sono strumentisti in sala operatoria, mentre le seconde frequentano i laboratori.

L’Intesa Vincente

Con L’Intesa Vincente si è stabilita la squadra campione della puntata, che si è riconfermata essere i Ferri Vecchi. Le ragazze non sono andate oltre le tre parole, mentre i campioni sono riusciti a formulare ben sette definizioni.

I Ferri Vecchi scommettono l’intera cifra su Stampa e vincono

Al quarto tentativo, i Ferri Vecchi sono partiti da 114 mila euro, arrivando alla cifra di 28.500 euro. Il trio ha riflettuto a lungo prima di decidere il da farsi, ossia rischiare il tutto per tutto senza comprare il Terzo Elemento. A convincerli è stata una sola parola: STAMPA. Silenzio Stampa. Un’intuizione a dir poco azzeccata, che ha permesso loro di mettere le mani su un montepremi molto alto!