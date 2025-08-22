Reazione a Catena, eliminati i Passatempi: i nuovi campioni vanno al potere e vincono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La corsa dei Passatempi è giunta al capolinea: sono stati eliminati nella puntata del 22 agosto di Reazione a Catena. Dopo una decina di giornate, Pino Insegno ha dovuto congedare Bruno, Andrea e Leonardo. Il trio ha fatto ritorno a Padova, dopo essere caduto all’Intesa Vincente per mano delle new entry siciliane. Quest’ultime, infine, sono riuscite a conseguire la loro prima vincita.

Reazione a Catena, chi sono i nuovi campioni che hanno fatto fuori i Passatempi

A far fuori i Passatempi sono stati Ahmed, Luna e Anna Lisa. Dopo intere puntate in cui Bruno, Andrea e Leonardo si sono salvati all’Intesa Vincente per il rotto della cuffia, è giunto il momento di cambiare campioni. Il 22 agosto 2025, Pino Insegno ha accolto in studio i Croceristi, così chiamati perché sperano di poter fare una crociera tutti insieme. Vengono da Termini Imerese, nella splendida Sicilia. Luna e Ahmed sono sposati e hanno tre figli. Lui è un cuoco, mentre Anna Lisa lavora con i bambini sordociechi.

La raccomandazione di Pino Insegno agli ex campioni

All’Intesa Vincente, l’obiettivo da battere per i Passatempi era di otto parole, ma si sono fermati a quattro parole, dopo aver tentato di prendere un raddoppio che avrebbe potuto condurli allo spareggio.

Prima di andar via, i ragazzi hanno ricevuto una raccomandazione da Pino Insegno: non spendere tutta la cifra vinta nel game show!

Ecco quanto hanno vinto i Croceristi

I Croceristi sono partiti piuttosto bassi, vale a dire con un montepremi di 70.000 euro. Questa cifra è stata dimezzata non solo all’Ultima Catena ma anche all’Ultima Parola, assestandosi a 2.188 euro. Tra “Peso” e “Poltrona”, la parola da collegare aveva come lettere iniziali e finali “Po – e”. Dopo un’attenta riflessione e consultazione, i nuovi campioni di Reazione a Catena hanno deciso di affidarsi a “Potere”. Ed era proprio questa la parola giusta, che ha permesso ai Croceristi di mettere a segno la loro prima vittoria di 2.188 euro in gettoni d’oro. Vinceranno ancora?