Reazione a Catena, salvi grazie all’Inter: i Metà e Metà vincono montepremi a 5 cifre

Cambio al vertice di Reazione a Catena, come direbbe il suo conduttore Pino Insegno. È finito il tempo dei Cima di Rapa, eliminati nella precedente puntata. A far fuori questo intrepido team sono stati i molisani Metà e Metà, che nell’appuntamento di sabato 4 ottobre hanno finalmente riscattato il loro deludente debutto conseguendo una vincita importante. Ma prima di arrivare ai festeggiamenti di rito, la squadra di Campobasso ha fatto i conti con tre ragazzi preparati e simpatici, rischiando l’eliminazione allo spareggio. Tra l’Inter, la gaffe sull’alga e il finale con montepremi a 5 cifre, il pubblico di Rai 1 non si è certamente annoiato.

La gaffe dei Metà e Metà: Pino Insegno redarguisce i campioni

I Metà e Metà vengono da Campobasso e si tratta di un trio composto da Antonia, Mariagrazia e Francesco. I loro sfidanti del giorno sono stati i Fischietti: Alessio, Lorenzo e Giacomo. Vengono da Treviso e la scelta del loro soprannome deriva dal fatto che il capitano è arbitro di rugby, Giacomo di calcio, e inoltre sono tutti appassionati di sport. Quindi non potevano scegliere un soprannome migliore di questo.

All’Intesa Vincente entrambe le squadre hanno dato il massimo, ma soltanto una ha ottenuto il pass per la fase finale. I primi a mettersi in gioco sono stati gli attuali campioni del Molise. Contando su 65 secondi di tempo, i Metà e Metà sono riusciti a indovinare ben 8 parole. Proprio loro hanno commesso una gaffe nel definire la parola “Alga”: “Cos’è – Verde – Nel – Acqua – SCHIFOSA – Appiccicosa – Mare”. Confusa, la concorrente ha risposto erroneamente “Melma”. Pino Insegno ha redarguito il trio dicendo che l’alga non è schifosa, come l’avevano definita: “è una pianta… va bene, a te fa schifo”.

L’Inter salva i campioni di Reazione a Catena: l’accaduto

Gli sfidanti sono riusciti a raggiungere i Metà e Metà, andando allo spareggio, ma hanno impiegato otto secondi per far trovare la giusta definizione al compagno. Grazie all’Inter, i molisani si sono riconfermati campioni con la seguente frase: “Quale squadra non è Milan”.

I Metà e Metà sono partiti da un montepremi di 105 mila euro, arrivando a 26.250 euro all’Ultima Parola (dopo aver comprato il Terzo Elemento). Tra “Centro” e “Superiore”, i ragazzi hanno optato per la terminologia “Istituto”. Ed era proprio questa la parola giusta, quella che ha permesso ai campioni di conquistare la prima vincita.