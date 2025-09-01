Reazione a Catena, gli Smamma vincono all’ultimo scampolo: montepremi a 5 cifre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si torna a far festa a Reazione a Catena dopo un lungo periodo di ko. Basti pensare che l’ultimo trionfo risale allo scorso 26 agosto, con i Ferri Vecchi. Dopo aver inanellato una sconfitta dietro l’altra, gli Smamma sono riusciti finalmente a mettere a segno una delle vittorie più consistenti dell’intera stagione di questo game show. Parliamo di una cifra a dir poco vertiginosa, conquistata grazie a una parola interessante.

Reazione a Catena, sfida tra gli Smamma e le Vulcaniche

Non poteva che partire col piede giusto questo primo giorno di settembre. Per gli Smamma è arrivata la loro prima vittoria, dopo aver battuto gli sfidanti di Santa Venerina, nella provincia di Catania. Le Vulcaniche, trio composto da Carmela, Deborah e Sonia, vivono ai piedi dell’Etna.

All’Intesa Vincente, le sfidanti siciliane hanno fatto del loro meglio per cercare di detronizzare gli attuali campioni di Reazione a Catena, ma hanno avuto non poche difficoltà a formulare le definizioni, chiudendo la partita con appena tre parole.

Gli Smamma non hanno fatto sconti e sono riusciti a individuare ben cinque parole, riconfermandosi campioni.

Quanto hanno vinto i campioni di Reazione a Catena

Questa volta, padre e figlie hanno conquistato un bottino di 150.000 euro e sono stati bravi a non dimezzare nel corso dell’Ultima Catena. All’Ultima Parola hanno deciso di comprare il Terzo Elemento, abbassando il montepremi a 75.000 euro.

“Resto” e “Pezza” nascondevano la parola con le lettere iniziali e finali “Sc – o”. L’indecisione era tanta, ma alla fine questa famiglia ha deciso di provare con “Scampolo”.

Quando hanno appreso di aver vinto, Sara, Marta e Marco hanno gioito, festeggiando la loro prima vincita.