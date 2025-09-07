Reazione a Catena, gli Smamma e la vincita di contorno: cresce il loro bottino di conquiste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alla loro undicesima puntata a Reazione a Catena, gli Smamma hanno continuato a lottare per difendere il titolo di campioni. A distanza di tre giorni dall’ultimo trionfo, questa famiglia di Varese è riuscita a calare il poker. Tutto è iniziato quando, nell’appuntamento di domenica 7 settembre 2025, in studio sono arrivate le Senza Trucco. Tre ragazze originarie di varie zone italiane. Rebecca viene da Leini, nei pressi di Torino, Cecilia è di Sassuolo, mentre Nives è di Lavello (Basilicata). Si sono fatte soprannominare “Senza Trucco” non perché non si truccano, ma per via del loro lavoro: sono colleghe impiegate presso un’azienda cosmetica. A fine puntata si è celebrato un nuovo trionfo degli Smamma che ha incrementato ulteriormente il loro portafoglio di vincite.

Marco, Sara e Marta ancora campioni di Reazione a Catena

All’Intesa Vincente, gli Smamma hanno usufruito di 65 secondi di tempo e sono riusciti a individuare ben nove parole. Davanti a questo traguardo, le new entry non si sono lasciate intimidire. Tuttavia, pur avendo dimostrato di essere preparate, le sei parole indovinate dalle Senza Trucco non sono risultate sufficienti per spuntarla sui rivali.

Ed è stato così che gli Smamma sono tornati a disputare la fase decisiva del programma di Rai 1, portandosi all’Ultima Catena un montepremi di 99.000 euro!

Quanto hanno vinto i campioni di Reazione a Catena

La cifra di partenza, conquistata nei precedenti giochi, ha subito svariate riduzioni e alla fine dell’Ultima Catena sono sopravvissuti 3.094 euro. All’Ultima Parola, dopo aver acquistato il Terzo Elemento, i varesini hanno ragionato insieme per trovare un collegamento tra “Spazio” e “Secondo”, conoscendo le lettere iniziali e finali della terminologia vincente. Al suono del gong, questa famiglia ha deciso di provare con “Contorno”, riuscendo a vincere per la quarta volta. Calato il poker! Questa volta hanno conquistato 1.547 euro che, sommati alle precedenti vincite, hanno portato il totale a 85.391 euro in gettoni d’oro.