Reazione a Catena, gli Smamma vincono con riguardo: quanto hanno intascato finora

Non c’è due senza tre! Nella puntata del 5 settembre 2025 di Reazione a Catena, gli Smamma hanno messo a segno una nuova e ricca vincita. Ma prima di arrivare al momento dei festeggiamenti, il trio ha dovuto fare i conti con una squadra molto coesa e preparata. Ancora una volta si sono salvati per un solo punto di differenza all’Intesa Vincente…

Reazione a Catena, gli Smamma contro le Tre alla Quinta: Pino Insegno ironico

Alla loro ottava avventura a Reazione a Catena, gli Smamma hanno sfidato una squadra che è arrivata piuttosto vicina a strappar loro il titolo di campioni. Marco, Marta e Sara, una famiglia di Varese, hanno battagliato contro un’altra famiglia di Fabriano (Ancona): le Tre alla Quinta. Gloria, Giovanna e Miriam, tre di cinque sorelle! Appresa la notizia, Pino Insegno ha voluto mandare un ironico messaggio di supporto al loro padre: “Giacomo, ti vogliamo tutti bene. Tantissimo. È circondato…”

Come sempre, all’Intesa Vincente si è deciso tutto. Le prime a concorrere sono state le new entry, che sono riuscite a prendere nove parole. Gli Smamma, però, hanno formulato correttamente dieci definizioni, riconfermandosi campioni di Reazione a Catena.

Quanto hanno vinto i campioni di Reazione a Catena

All’Ultima Catena, Marco e le sue figlie hanno raggiunto un montepremi vertiginoso: 171.000 euro. Peccato, però, che questa cifra abbia subito parecchi dimezzamenti. All’Ultima Parola, dopo aver comprato il Terzo Elemento, il trio di Varese ha avuto la possibilità di vincere 5.344 euro. Tra “Cura” e “Proposito”, hanno scommesso tutto sulla parola “Riguardo”, che si è rivelata essere quella giusta. Sommando le tre vincite, gli Smamma hanno raccolto un totale di 83.844 euro in gettoni d’oro!