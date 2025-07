Re Carlo e Harry si sono incontrati segretamente?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Re Carlo III ha recentemente presenziato a un evento ufficiale di grande rilievo, ospitando a Londra il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. Al fianco del sovrano, come di consueto, non sono mancati i Principi del Galles: William e Kate Middleton hanno confermato ancora una volta la loro piena vicinanza e il loro sostegno al capo della Corona. Tuttavia, mentre il legame con William si mostra saldo e costante, un’altra relazione familiare continua a far parlare di sé: quella con il secondogenito Harry. Il Duca di Sussex ha recentemente rivelato pubblicamente di non avere più contatti diretti con il padre, pur manifestando il desiderio di ricostruire un rapporto ormai compromesso da tempo. Eppure, secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, qualcosa potrebbe essere cambiato. Alcune fonti sostengono infatti che potrebbe esserci già stato un incontro privato tra Re Carlo e Harry, organizzato lontano dai riflettori per sondare la possibilità di una riconciliazione. Un segnale che, se confermato, potrebbe aprire la strada a un riavvicinamento tanto atteso quanto delicato.

Re Carlo e Harry verso la pace?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un nuovo canale di comunicazione sarebbe stato riattivato tra Re Carlo III e il Principe Harry, grazie a un incontro segreto che ha coinvolto i loro più stretti collaboratori. Protagonisti di questa delicata mediazione sarebbero stati Tobyn Andreae, segretario alle comunicazioni del Re, e Liam Maguire, a capo del team PR dei Sussex nel Regno Unito. Con loro anche Meredith Maines, responsabile delle comunicazioni dei duchi, nota per aver organizzato la famosa intervista di Harry alla BBC, nella quale il principe aveva condiviso aspetti molto intimi del suo vissuto familiare. L’incontro, svoltosi lontano dai riflettori, non avrebbe avuto un’agenda ufficiale, ma si sarebbe trattato di un semplice colloquio informale, accompagnato da un gesto distensivo: un dono proveniente da Berry Bros & Rudd, storico fornitore di liquori della Corona, portato dal rappresentante di Carlo come segno di apertura. Una fonte vicina all’ambiente reale ha spiegato:

“C’è ancora molta strada da fare, ma per la prima volta da anni è stato aperto un canale di comunicazione. Non c’era un programma formale, solo un drink informale. C’erano argomenti di cui entrambe le parti volevano parlare… È il primo passo verso una riconciliazione tra Harry e suo padre, ma almeno è un passo nella giusta direzione. Tutti vogliono solo voltare pagina e andare avanti. Era finalmente il momento giusto per le due parti per parlare.”

Segnali di distensione, dunque, che fanno sperare in un riavvicinamento tra padre e figlio, dopo anni di gelo, incomprensioni e dichiarazioni pubbliche che avevano lacerato ulteriormente i rapporti. Resta da vedere se questo scambio di parole sarà l’inizio di un nuovo capitolo, più sereno, nella tormentata vicenda familiare dei Windsor.