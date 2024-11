RC Pet Shop apre a Manfredonia, tutto per i vostri animali domestici, approfitta del 30% di sconto Black Friday!

RC Pet Shop sbarca a Manfredonia, la catena di negozi dove puoi trovare alimenti e accessori per cani, gatti e altri animali domestici arriva nel Golfo di Manfredonia.

RC Pet Shop ha anche un negozio online dove si possono consultare prodotti e promozioni in atto. Dopo aver aperto a Pescara, Lanciano, Vasto, Termoli e San Giovanni Rotondo la catena di negozi per i nostri amici a quattro zampe sbarca a Manfredonia. Potrai visitare lo shop in Via della Croce, 54 dove l’attentissima Erica saprà indicarti le migliori proposte per coccolare e nutrire i nostri animali domestici.

Nel nuovo punto vendita di Manfredonia potrai trovare alimenti ed accessori per cani, gatti, piccoli roditori, tutto per l’igiene e la salute dei nostri animali domestici. Approfitta della promo BLACK FRIDAY Fino al 29/11 – Sconto del 30% con una spesa minima di 30€

Visita i social di RC Shop per cercare le migliori offerte!

RC Pet Shop offre una selezione completa di marchi rinomati per soddisfare le esigenze di cani, gatti e piccoli animali domestici. Alcuni dei marchi in vetrina includono:

Advance

Almo Nature

Amanova

Barbone

Bayer

Buon Cat

Buon Dog

Catsan

Cesar

Frontline

Kong

Monge

Natural Derma Pet

Natural Trainer

Nutrix

Pedigree

Purina

Royal Canin

Schesir

Virbac

Visita il punto vendita di Manfredonia in Via della Croce 54 per scoprire tutte le offerte. Approfitta della promo BLACK FRIDAY Fino al 29/11 – Sconto del 30% con una spesa minima di 30€