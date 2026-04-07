Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? Ecco cosa è successo e le indiscrezioni sulla rottura

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La storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sembrava una di quelle destinate a durare, soprattutto dopo il dolore condiviso per la perdita del loro bambino al quinto mese di gravidanza. Eppure, nelle ultime settimane, attorno alla coppia si è creato un silenzio che ha alimentato dubbi e indiscrezioni sempre più insistenti.

Secondo alcune fonti, il calciatore avrebbe deciso di chiudere la relazione poco prima di Pasqua, mentre altri parlano di un riavvicinamento tra lui e l’ex moglie.

Nel frattempo, Raffaella avrebbe lasciato la casa in cui vivevano insieme, mantenendo un profilo bassissimo. Ma cosa ha portato a questa presunta rottura? Perché Izzo sarebbe tornato a parlare con l’ex moglie? E come sta vivendo Raffaella Fico questo momento così delicato? Scopriamolo insieme.

La distanza, i silenzi e i primi segnali: perché si parla di crisi tra Raffaella Fico e Armando Izzo

Le prime avvisaglie arrivano durante le festività pasquali. Raffaella resta a Napoli con la figlia Pia, mentre Izzo è impegnato con la partita Avellino‑Palermo, terminata per lui con un’espulsione.

Nessun incontro, nessuna foto insieme, nessuna storia condivisa: un silenzio social che non passa inosservato. A far esplodere definitivamente le indiscrezioni è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter racconta di una decisione presa dal calciatore “in modo netto”.

Izzo avrebbe chiuso la relazione e, parallelamente, avrebbe ricucito i rapporti con l’ex moglie Titta Angellotti.

Non si parlerebbe di un ritorno di coppia, ma di un clima improvvisamente disteso dopo anni di tensioni familiari. Secondo queste ricostruzioni, Raffaella avrebbe lasciato la casa del compagno e Izzo avrebbe interrotto anche la collaborazione con i legali che lo stavano seguendo nella causa di divorzio.

Un cambio di rotta che sorprende, soprattutto alla luce delle dichiarazioni d’amore che i due avevano rilasciato solo pochi mesi fa.

A gennaio, avevano raccontato con emozione il dolore per la perdita del loro bambino. Izzo aveva parlato della forza di Raffaella, mentre lei aveva descritto il compagno come un sostegno prezioso. Parole che oggi sembrano appartenere a un passato lontano.

Il lutto, la fragilità e un amore che sembrava indistruttibile

La perdita del figlio, avvenuta a dicembre, è stata un trauma profondo per entrambi. Raffaella aveva raccontato di un parto prematuro dopo ore di travaglio, un dolore che l’aveva travolta completamente.

Izzo, in quell’occasione, le era rimasto accanto, parlando pubblicamente di un legame che sembrava indissolubile. Quel lutto, però, potrebbe aver lasciato ferite più profonde del previsto.

Spesso, dopo un dolore così grande, le coppie si ritrovano a fare i conti con fragilità che emergono lentamente, con ritmi diversi, con bisogni emotivi che non sempre coincidono.

La showgirl, negli ultimi mesi, aveva mostrato una grande voglia di ripartire, anche attraverso i social, dove ha lanciato un nuovo progetto insieme alla figlia Pia. Izzo, invece, sembrava concentrato sul campo e sulla sua vita privata, mantenendo un profilo più riservato.

Il gesto romantico dell’8 marzo, quando il calciatore aveva riempito la casa di fiori e candele per la Festa della Donna, aveva fatto pensare a un amore saldo. Per questo, l’ipotesi di una rottura appare ancora più sorprendente.

Cosa succede ora: indiscrezioni, silenzi e un futuro tutto da scrivere

Al momento, né Raffaella Fico né Armando Izzo hanno confermato o smentito la fine della loro relazione.

Il loro silenzio alimenta le ipotesi, ma lascia anche spazio alla possibilità che stiano vivendo un momento di riflessione lontano dai riflettori.

Raffaella, che negli anni ha dimostrato una grande capacità di rialzarsi, sembra intenzionata a proteggere la sua privacy e quella della figlia Pia.

Izzo, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni e continua a mantenere un profilo basso. La sensazione è che la situazione sia ancora in evoluzione. Le indiscrezioni parlano di una rottura definitiva, ma la storia recente della coppia racconta anche di un legame forte, capace di superare momenti difficilissimi.

Solo il tempo dirà se si tratta di una crisi passeggera o della fine di una storia che aveva fatto sognare molti fan.