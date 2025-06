Radiologia al San Camillo, è la volta buona? La Asl annuncia l’inizio delle operazioni per l’attivazione dei tavoli radiologici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia- P.O. San Camillo de Lellis di Manfredonia

Al via le operazioni per l’attivazione dei due nuovi tavoli radiologici e della TAC acquistati con fondi PNRR

Al via le operazioni necessarie per la messa in funzione di due tavoli radiologici e della TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) di ultima generazione presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. ASL Foggia ha affidato i lavori di adeguamento dei locali destinati ad ospitare le nuove apparecchiature acquistate con finanziamenti rinvenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un totale di 850mila euro (circa).

TAVOLI RADIOLOGICI

Un tavolo radiologico sarà posizionato nei locali dell’ex mensa ed entrerà in funzione entro la metà di luglio, l’altro sarà sistemato negli spazi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero e sarà disponibile entro la fine di agosto. Acquistati complessivamente per 350mila euro, i due tavoli andranno a sostituire i vecchi, per i quali non sono possibili riparazioni.

ASL Foggia ha definito le sistemazioni delle nuove apparecchiature radiologiche, tenuto conto della necessità di avviare gli interventi per l’adeguamento sismico della palazzina del Presidio Ospedaliero che oggi ospita il servizio di Radiologia. I lavori sono finanziati con fondi del PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari).

TAC

La nuova TAC sarà sistemata nei locali in uso alla Farmacia territoriale, situata al piano interrato del Pronto Soccorso. Anche in questo caso, ASL Foggia ha definito la sistemazione del macchinario in modo tale da garantire il completamento di tutti i lavori di adeguamento sismico. L’attivazione della TAC è prevista entro la fine del mese di luglio.

ASL Foggia si scusa con gli utenti per i disagi arrecati. Con l’entrata in funzione dei nuovi macchinari, l’azienda sanitaria locale punta a migliorare le attività diagnostiche presso il Presidio Ospedaliero di Manfredonia, anche garantendo una riduzione dei tempi di attesa.