Raccolta fondi per il carabiniere in servizio a Manfredonia morto la mattina di Ferragosto

Eugenio era una bravissima persona, un amico sempre disponibile, con il sorriso e la battuta sempre pronta! Purtroppo, il destino lo ha portato via improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile! La raccolta fondi vuole semplicemente dare un iniziale sostegno ai suoi cari, la moglie Antonella e i due splendidi figli. Sono certo che tutti coloro che hanno conosciuto Gege’ (così lo chiamavamo ai tempi in cui lavorava a Lamezia Terme), non esiteranno a fare una piccola donazione. Ringrazio, anticipatamente, tutti coloro che faranno un piccolo gesto concreto per i familiari del CARO EUGENIO COSCO!

link: https://www.gofundme.com/f/amici-di-gege-eugenio-cosco?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp