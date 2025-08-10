Al via la Raccolta Fondi online per la Festa Patronale S.S. Maria di Siponto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È ufficialmente partita la raccolta fondi in sostegno dell’organizzazione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto a Manfredonia. E’ possibile donare anche online tramite il link sicuro e ufficiale: Dona qui . Le donazioni saranno utilizzate per le seguenti spese: luminarie, fuochi pirotecnici, artisti per i concerti, banda e sicurezza delle manifestazioni.