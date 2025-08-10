Eventi ManfredoniaManfredonia
Festa Patronale Manfredonia, partita raccolta fondi online
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Festa Patronale Manfredonia, partita raccolta fondi online
La raccolta fondi sulla piattaforma Go Found Me
Ecco a cosa serve
https://www.gofundme.com/f/x7vhk-festa-patronale-maria-ss-di-siponto-manfredonia-2025?attribution_id=sl:71e1f105-fd9e-4e26-9e19-93831a57d6de&lang=it_IT&utm_campaign=man_ss_icons&utm_medium=customer&utm_source=copy_link
Raccolta fondi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Manfredonia, Maria S.S. di Siponto
Indetta dal Comitato festa patronale Maria S.S. di Siponto.
Le donazioni saranno utilizzate per le seguenti spese:
Luminarie
Fuochi Pirotecnici
Artisti per i concerti
Banda
Sicurezza delle manifestazioni