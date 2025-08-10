Eventi ManfredoniaManfredonia

Festa Patronale Manfredonia, partita raccolta fondi online

Redazione10 Agosto 2025
La raccolta fondi sulla piattaforma Go Found Me

Ecco a cosa serve

https://www.gofundme.com/f/x7vhk-festa-patronale-maria-ss-di-siponto-manfredonia-2025?attribution_id=sl:71e1f105-fd9e-4e26-9e19-93831a57d6de&lang=it_IT&utm_campaign=man_ss_icons&utm_medium=customer&utm_source=copy_link

Raccolta fondi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Manfredonia, Maria S.S. di Siponto

Indetta dal Comitato festa patronale Maria S.S. di Siponto.

Le donazioni saranno utilizzate per le seguenti spese:

Luminarie

Fuochi Pirotecnici

Artisti per i concerti

Banda

Sicurezza delle manifestazioni

