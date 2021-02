Questa sera (ore 21.25 sul NOVE) andrà in onda la prima puntata di “il contadino cerca moglie”, c’è anche Michele Totaro “U Sculer”

Dopo le prime indiscrezioni, ecco la conferma: U’Sculer (alias Michele Totaro), il giovane allevatore podolico made in Gargano, sarà un concorrente de “Il Contadino cerca moglie”, il reality, in arrivo prossimamente solo su discovery+ e prodotto da Fremantle per Discovery Italia. Questa sera (ore 21.25 sul NOVE) andrà in onda la prima puntata dal titolo “I protagonisti” che presenta gli 8 single in cerca dell’amore.

Otto contadini, una donna e sette uomini, si metteranno in gioco per cercare l’anima gemella: Anna, allevatrice di cavalli, 38 anni dalla provincia di Alessandria; Emanuele, allevatore di bovini e asini, 30 anni dalla provincia di Ragusa; Francesco, allevatore di bovini da latte, 33 anni dalla provincia di Vercelli; Giovanni, allevatore di bovini da latte e produttore di cereali e ortaggi, 41 anni dalla provincia di Udine; Lorenzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, 35 anni dalla provincia di Arezzo; Marco, coltivatore di luppolo, 44 anni dalla provincia di Alessandria; Martino, allevatore di bovini e casaro, 39 anni dalla provincia di Brescia; Michele, allevatore di bovini e caprini allo stato brado, 21 anni dalla provincia di Foggia.

Vivere in campagna è appagante, ma anche impegnativo e faticoso. E spesso l’opportunità di trovare un partner è difficile. Allo stesso tempo quante donne e uomini di città vivono insoddisfatti, soli e in situazioni che spesso gli stanno strette? A entrambi questo programma potrà cambiare la vita: in questa puntata i contadini mostreranno il loro lavoro, presenteranno le loro famiglie e sveleranno le loro storie personali, i sogni e le aspettative.

Chi guarda da casa ed è pronto a rivoluzionare la propria vita e a buttarsi in una nuova avventura, potrà decidere di scrivere a uno di loro e se scelto (o scelta) potrà vivere un periodo in fattoria e forse trovare l’amore della vita. Sono, infatti, APERTI I CASTING su castingdiscoveryplus.it.