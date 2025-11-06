[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quali sono le 10 professioni più cercate dalle aziende in vista del Natale?

Per il Natale 2025 le Agenzie per il Lavoro offriranno oltre 40mila opportunità di impiego temporaneo, secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Assolavoro DataLab.

Nella top ten delle macrocategorie professionali più gettonate spiccano gli addetti al confezionamento e impacchettamento, seguiti dagli addetti alle vendite e ai reparti della grande distribuzione. Al terzo posto si collocano i promoter e fundraiser, profili in forte crescita quest’anno per le campagne di raccolta fondi natalizie.

A seguire, i magazzinieri e mulettisti, fondamentali per gestire il picco di ordini dell’e-commerce. Tra le professioni più ricercate anche gli operatori dei trasporti, dagli autisti ai corrieri e fattorini che garantiscono le consegne durante le festività. Il settore alimentare cerca operai addetti al confezionamento, mentre cresce la domanda di installatori e tecnici, in particolare elettricisti e allestitori per luminarie. L’ottava posizione spetta al personale Food&Beverage, con lavapiatti, aiuto cuochi, pizzaioli, camerieri e baristi. Animatori efiguranti, inclusi i Babbo Natale per eventi, completano la classifica insieme agli specialisti dell’e-commerce come social media manager, fotografi e promoter digitali.

Tra le novità di quest’anno spicca la crescente domanda di figure legate al mondo digitale. In cima alla lista dei profili più ricercati ci sono i promoter digitali e i social media manager, seguiti dagli specialisti dell’e-commerce come fotografi e content creator. Le aziende cercano chi sappia gestire campagne online, promuovere prodotti sui social e curare l’immagine dei brand durante il picco degli acquisti natalizi.

Un’altra tendenza in crescita riguarda il mondo del crowdfunding. Quest’anno aumentano le richieste di fundraiser e responsabili per campagne di raccolta fondi, profili che si occupano di organizzare iniziative benefiche e di sensibilizzazione nel periodo natalizio.

Il settore che assorbe il maggior numero di lavoratori stagionali resta quello della logistica. Con l’esplosione degli acquisti online, le aziende cercano addetti allo smistamento ordini, operatori di picking, facchini, corrieri, fattorini e operai per il confezionamento di pacchi e cesti di Natale.

Grande richiesta anche nel settore della ristorazione, dove si cercano aiuto panettieri, pizzaioli, lavapiatti, aiuto cuochi, camerieri e baristi.

Per far fronte alle esigenze del turismo natalizio, aumentano le posizioni aperte per figuranti di Babbo Natale e animatori per eventi.