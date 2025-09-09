Pupo: il gioco d’azzardo e la “notte di passione” con una nota soubrette

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pupo oggi si definisce un “poliamoroso” che vive serenamente con la moglie, Anna, e la compagna, Patricia. Tuttavia, il cantante confessa una vita passata di infedeltà, ammettendo: “Mi sono portato a letto tante mogli di amici. Se dovessi provare sensi di colpa mi sarei già sparato mille volte”. Pupo ha negato un flirt con Barbara d’Urso e ha rivelato un’infatuazione per Edwige Fenech, con cui divenne amico.

L’aneddoto su Gegia e quello su Gianni Morandi

Il cantante ha anche rivelato: “Con Gegia invece ho passato una notte di passione sul balcone di un hotel a Giardini di Naxos, ubriachi”. La parte più drammatica del suo racconto riguarda il gioco d’azzardo. Pupo, che a 23 anni era miliardario, stima di aver perso almeno 50 milioni, con un picco di 130 milioni in una sola volta. La sua dipendenza lo portò a mettere in seri guai anche l’amico Gianni Morandi: “Mise la firma per me in banca e gli pignorarono la casa”. Nonostante la tensione, Pupo definisce Morandi “un fratello”.

Oggi, il cantante è stabile economicamente grazie ai numerosi concerti e ai milioni di diritti d’autore. Riflettendo sui rimpianti, afferma che rifarebbe tutto, compresi gli sbagli, riconoscendo il proprio egoismo.