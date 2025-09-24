Attualità Manfredonia
“Punteruolo rosso su alcune palme sul lungomare del Sole a Siponto”
Le Guardie Ambientali Italiane, dirette dal responsabile Alessandro Manzella, stamattina durante monitoraggi sul territorio, hanno notato e denunciato alle autorità locali, la presenza del punteruolo rosso su alcune palme (SANE) presenti sul lungomare del Sole a Siponto, all’altezza del civico 48 circa. Questo per consentire, eventuali interventi necessari.
È importante agire rapidamente, aggiunge Manzella, per evitare la diffusione del punteruolo rosso e di conseguenza preservare le palme da eventuali attacchi.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane