Pulizia e bonifica della città: critica la situazione all’ex Nautico

RipuliAMO e risistemiAMO la città

Sono proseguiti oggi i lavori di pulizia, bonifica e ripristino del decoro urbano (ad opera di ASE Manfredonia e della squadra comunale di manutenzione del verde pubblico) negli spazi esterni dell’ex Istituto Nautico e nella zona Comparti CA.

Particolarmente critica, a causa dell’enorme mole di rifiuti di vario genere rinvenuta in loco, la situazione dell’ex Istituto Nautico. Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta e l’Amministrazione comunale invitano accoratamente i cittadini ad una maggiore responsabilità e senso civico per evitare il ripetersi, anche in altre zone della città giá oggetto di pulizia e bonifica, di tali situazioni incresciose che mettono a rischio anche la vivibilità e la sicurezza dei residenti.