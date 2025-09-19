Manfredonia
Protezione e luce in favore del popolo sipontino
Questa mattina in Cattedrale – ho scattato queste foto.
Alla sinistra di chi guarda, si vede il toscano San Filippo Neri – Compatrono di Manfredonia ,mentre alla destra San Lorenzo Maiorano Patrono della città – he fanno da angeli custodi a Maria Santissima di Siponto, sentinelle di una protezione di luce per la nostra fede in favore del popolo sipontino.
In foto li vediamo senza paramenti sacri – come tutti giorni appaiono in chiesa .
Ritengo una cosa giusta che fa parte della nostra origine sacra – tutto ciò rappresenta la storia,di un paese che sta facendo sforzi per rialzarsi dal male .
di Claudio Castriotta