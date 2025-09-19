Manfredonia

Protezione e luce in favore del popolo sipontino

Claudio Castriotta19 Settembre 2025
Questa mattina in Cattedrale – ho scattato queste foto.

Alla sinistra di chi guarda,  si vede il toscano San Filippo Neri – Compatrono di Manfredonia ,mentre alla destra San Lorenzo Maiorano Patrono della città –  he fanno da angeli custodi a Maria Santissima di Siponto, sentinelle di una protezione di luce per la nostra fede  in favore del  popolo sipontino.

In foto li vediamo senza paramenti sacri – come tutti giorni appaiono in chiesa .

Ritengo una cosa giusta che fa parte della nostra origine sacra – tutto ciò rappresenta la storia,di un paese che sta facendo sforzi per rialzarsi dal male .

di Claudio Castriotta 

