Prosegue la raccolta della Fondazione Airc “Mamma sei un fiore”

Le mamme sono le più grandi produttrici e dispensatrici di amore.

Il modo più bello e significativo per festeggiare la mamma lo ha ben pensato la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro che, con il motto “Mamma sei un fiore”, in questo fine settimana é impegnata con finalità solidaristica nella offerta della ormai famosa Azalea, un fiore che rappresenta un significato più che tradizionale.

La raccolta è organizzata anche a Manfredonia e ringrazio la famiglia Facciorusso per l’impegno (gli instancabili e generosi papà Rosario e figlia Antonia). Come sempre la nostra città risponde sempre presente quando è chiamata alle dimostrazioni di solidarietà, tante le persone in coda al gazebo questa mattina.

La raccolta prosegue anche oggi dalle 17 alle 21, in Piazza Stella i volontari dell’A.I.R.C. – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – ofriranno Azalee, in cambio di una piccola donazione. Il contributo di noi è importare per sostenere la ricerca.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia