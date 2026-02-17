[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pronto Soccorso del Policlinico Foggia: precisazioni sulla copertura dei turni e garanzia della continuità assistenziale

In relazione alle notizie diffuse dagli organi di stampa in merito al ricorso temporaneo a personale medico esterno per la copertura dei turni presso il Pronto Soccorso, la Direzione del Policlinico Foggia ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti, nel segno della trasparenza e della tutela dell’interesse pubblico.

La Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza registra una significativa carenza di organico. A fronte di un fabbisogno previsto nel Piano 2024–2026 pari a 31 dirigenti medici oltre al Direttore, risultano attualmente in servizio 16 dirigenti medici, un medico specializzando con contratto a tempo determinato e il Direttore della Struttura. Negli ultimi mesi del 2025 si sono registrate nove cessazioni di rapporto di lavoro, con improvviso aggravamento della situazione.

Sono state attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente: concorsi pubblici (ultimo chiuso a dicembre 2025), manifestazioni di interesse rivolte a specialisti, medici non specialisti e professionisti in quiescenza, convenzioni con la ASL per l’impiego di medici del 118, nonché avvisi interni per la partecipazione volontaria dei dirigenti medici aziendali alla copertura dei turni. Tali iniziative, pur avendo prodotto alcune adesioni, non hanno consentito di assicurare in modo stabile la copertura completa della turnazione prevista dal Piano delle Emergenze Interne.

Il Pronto Soccorso del Policlinico, DEA di II livello e riferimento provinciale, registra un’elevata affluenza di pazienti, spesso caratterizzati da condizioni cliniche complesse e comorbilità significative. Il fenomeno del boarding, con una media di circa 20 pazienti al giorno in attesa di ricovero, determina un ulteriore carico assistenziale sul personale in servizio.

In tale contesto, garantire la continuità assistenziale rappresenta una priorità assoluta e non differibile. La copertura dei turni medici non è soltanto un’esigenza organizzativa, ma una condizione indispensabile per assicurare ai cittadini un servizio pubblico essenziale, evitando interruzioni o riduzioni delle prestazioni in un ambito ad alta intensità clinica.

La procedura straordinaria e temporanea di affidamento per la copertura dei turni, limitata a tre mesi, costituisce pertanto una misura eccezionale adottata esclusivamente per garantire la continuità del servizio.

Si precisa inoltre che la tariffa oraria prevista per il personale medico esterno è definita nel rispetto e in coerenza con la normativa vigente, risultando pertanto allineata ai parametri consentiti dall’ordinamento e compatibile con i principi di correttezza amministrativa e sostenibilità economica.

L’obiettivo strategico dell’Amministrazione resta il reclutamento stabile di personale attraverso gli strumenti ordinari e concorsuali, al fine di assicurare nel medio-lungo periodo una dotazione organica adeguata al ruolo di DEA di II livello.

Il Commissario Straordinario ribadisce la piena disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali e conferma che ogni decisione è assunta nell’esclusivo interesse della tutela della salute dei cittadini, della sicurezza degli operatori sanitari e della salvaguardia della continuità assistenziale.

Il Commissario Straordinario

dott. Giuseppe Pasqualone