Promuovere il tuo negozio locale con shopper personalizzate: ecco come

C’è chi, nonostante il successo del web, continua a credere nel commercio local e lo fa investendo. Sono tanti, soprattutto i giovani, che scelgono di avventurarsi in un progetto proprio aprendo un negozio fisico.

Tra le tipologie più apprezzate? Abbigliamento, handmade, cosmetica soprattutto green e vegan, oggettistica e idee regalo per settori curiosi quale quello nerd e gaming. Chiaramente quando si apre uno store, oltre a strutturare una strategia di marketing che coinvolga tanto l’online quanto l’offline, bisogna lavorare su leve in grado di portare clienti e far girare il proprio nome.

Tra le più comuni? Utilizzare shopper personalizzate. Disponibili in vari modelli, colori e customizzabili, diventeranno un oggetto che i consumatori riutilizzeranno non solo appena usciti dal negozio con i propri acquisti ma anche successivamente per commissioni personali.

Ecco perché la stampa su shopper è un servizio estremamente apprezzato su portali come quello di Gedshop, dove è possibile lavorare su diversi elementi per rendere un prodotto al 100% in linea con le proprie aspettative.

Le shopper ti fanno pubblicità

Ti sei mai chiesto quante persone incroci durante una semplice passeggiata in centro? E quante di queste potrebbero notare il logo del tuo negozio stampato su una borsa? Le shopper personalizzate si rivelano uno dei modi migliori per far circolare il tuo brand in maniera naturale, aumentando la visibilità del tuo negozio.

Ma non è tutto, sono infatti in linea con i trend del momento: i consumatori sono sempre più attenti all’ambiente e cercano soluzioni che riducano l’uso di plastica usa e getta. Chiaramente le grandi catene le fanno pagare (e anche care) ma non pensi all’effetto che farebbe riceverle gratis in seguito ad un acquisto?

La chiave di tutto: la personalizzazione

Ma come puoi rendere davvero uniche le tue shopper? La risposta è tutta nella personalizzazione. Scegli i colori, i materiali e le dimensioni più adatte al tuo target di riferimento, ma soprattutto puoi raccontare una storia attraverso il design.

Il logo è senza dubbio fondamentale ma non è l’unica opzione che hai: spremi le meningi e gioca con creatività e design per rendere il prodotto più catchy, desiderato e soprattutto far venire la voglia di sceglierla e portarla a spasso per le successive sessioni di shopping.

Una modalità efficace per fidelizzare

Offrire borse personalizzate di alta qualità è sicuramente una possibilità per distinguerti dalla concorrenza, ma rappresenta in aggiunta un gesto di cura nei confronti di chi sceglie di acquistare da te. Perché non offrire una borsa in regalo al raggiungimento di un certo importo di spesa o proporre borse edizioni limitate in occasione di eventi speciali o stagionali? In questo modo, non solo incentiverai gli acquisti, ma farai sentire i tuoi clienti speciali e apprezzati.

Se è pur vero che viviamo in un’epoca dove il digitale domina, è altrettanto importante ricordare che “la pubblicità alla vecchia maniera” funziona ancora e che le statistiche mostrano quasi un’inversione di tendenza con un ritorno nei negozi fisici se i prodotti e il servizio valgono la pena. Con un pizzico di creatività e un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità, potrai trasformare ogni cliente in un ambasciatore del tuo brand grazie al supporto di shopper personalizzate.