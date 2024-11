Prime ipotesi meteo per Dicembre

Paolo Bonino per MeteoLive ha estrapolato le prime ipotesi meteo per il mese di dicembre.

Ovviamente si tratta di tendenze da prendere con la giusta affidabilità.

Secondo il modello ECMWF sull’Italia si prevede un sopra media termico compreso tra 1 ed 1.5°. Anomalie al rialzo più importanti sembrano probabili sui Paesi dell’Europa nord orientale e sulla vicina Russia dove gli esuberi potrebbero raggiungere i 4°.

Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, il modello europeo ECMWF non prevede scarti eccessivi rispetto alla media pluviometrica del periodo. Si nota comunque un lieve sotto media pluviometrico su alcuni settori del nord che si contrappone ad un lieve esubero presente sul medio-basso Tirreno; per il resto piogge attorno alla norma.