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Prezzo del latte a 51 centesimi. La soddisfazione di Cia Agricoltori Italiani Puglia

Prezzo del latte fissato a 51 centesimi. Questo l’accordo raggiunto al Tavolo dedicato, convocato dalla Regione Puglia, per fronteggiare un mercato ancora fuori controllo. Così Cia-Agricoltori Italiani Puglia al termine dell’incontro. “Occorre restare uniti e saldi a tutela degli allevatori: vigiliamo sul rispetto degli impegni presi”.

Per Cia quanto concordato è sufficiente a richiamare tutti lungo la filiera a una grande responsabilità condivisa nei confronti del comparto lattiero-caseario, costantemente danneggiato da iniquità nei prezzi e importazioni a basso costo.

Una situazione che – ricorda Cia – sta pesantemente mettendo a rischio la forza strutturale di un sistema nazionale da 21,8 miliardi di fatturato nella trasformazione; 7,9 miliardi nella produzione agricola; 57 prodotti a Indicazione Geografica e oltre 5,4 miliardi di export dei grandi formaggi Dop nel 2024, che confermano l’Italia secondo esportatore mondiale.

Importante, dunque, lo spirito di squadra dimostrato, essenziale a dare forza al maggior sostegno istituzionali espresso sul fronte delle esportazioni, come in aiuto degli indigenti, ma anche utile a quel coordinamento di sistema che la Confederazione considera ancora la via opportuna per governare il futuro del settore.

“Questo accordo – ha commentato Gennaro Sicolo, confermato presidente Cia Puglia – rappresenta un punto di partenza per garantire dignità economica ai produttori e stabilità al comparto. Non possiamo non ringraziare i produttori per i sacrifici che stanno affrontando quotidianamente per tenere in piedi il settore. Siamo consapevoli delle difficoltà e proprio per questo mantetremo alta l’attenzione, vigilando su chi utilizza il marchio Puglia senza impiegare realmente latte pugliese. Come organizzazione abbiamo compiuto uno sforzo in previsione di un miglioramento del prezzo in vista del nuovo tavolo latte già convocato per l’11 maggio e che si spera garantisca almeno la copertura dei costi di produzione”.



