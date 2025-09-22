[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presidio Ospedaliero di Manfredonia: collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico

ASL Foggia – Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico per potenziare la diagnostica

Terminate le operazioni di collaudo, questa mattina, è stato consegnato il secondo tavolo radiologico acquistato da ASL Foggia per il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, con l’obiettivo di potenziare la diagnostica per immagini.

NUOVA ALA DI RADIOLOGIA

Presenti alla consegna, il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri; il Direttore della S.C. di Radiodiagnostica Michele Faruolo la Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio di Manfredonia Lara Napolitano, il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Progettazione, Ristrutturazioni, Gestione Appalti dei Lavori Pubblici, Arcangelo Di Puppo, i funzionari Ingegneri dell’Area Tecnica Gennaro Ricciardi e Donatella Perrone e il Tecnico Sanitario di Radiologia Michele Bottalico.

Le attività di verifica e controllo sul corretto funzionamento della nuova apparecchiatura sono state eseguite da ingegneri e tecnici specializzati della società GMS MED srl.

Il secondo tavolo radiologico è stato collocato nella nuova ala di Radiologia, realizzata nei locali che si trovano sopra al Pronto Soccorso. Si tratta di un’attrezzatura “gemella” di quella collocata nei locali del Pronto Soccorso del San Camillo de Lellis, collaudata e consegnata lo scorso 19 settembre.

DIAGNOSTICA MODERNA

L’acquisto delle due apparecchiature rientra nel piano di ammodernamento tecnologico della struttura sanitaria di Manfredonia, definito per la sostituzione di apparecchiature ormai obsolete. L’investimento complessivo, pari a 492mila euro, è coperto con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è finalizzato a garantire una diagnostica per immagini moderna, efficiente e sicura.

“ASL Foggia – ha dichiarato il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri – conferma l’attenzione verso il Presidio Ospedaliero di Manfredonia, per garantire servizi sanitari in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Un risultato reso possibile grazie a un lavoro di squadra che ha visto impegnati in attività congiunte Area Tecnica, Sistemi Informativi Aziendali, esperti di radioprotezione e personale del reparto di Radiologia”.