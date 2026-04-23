Preservativi sempre più cari: prezzi in continuo aumento ma non frena la domanda

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I preservativi stanno diventando più cari e l’aumento non è marginale: in alcuni casi i prezzi potrebbero salire fino al 30%. Un rincaro che riguarda uno dei prodotti più diffusi e utilizzati al mondo, con effetti immediati sui consumatori e sui sistemi sanitari che li distribuiscono.

A segnalare la tendenza è anche l’industria stessa. Il più grande produttore globale ha già anticipato possibili aumenti tra il 20% e il 30%, spiegando che l’incremento dei costi lungo tutta la filiera non lascia alternative se non trasferire una parte del peso sui prezzi finali.

Si tratta quindi di un rincaro strutturale, non temporaneo, legato a cambiamenti profondi nella produzione e nella logistica.

Perché i prezzi stanno aumentando

Dietro l’aumento dei prezzi dei preservativi c’è soprattutto un problema di costi industriali. La produzione dipende da una serie di materie prime che negli ultimi mesi sono diventate più difficili da reperire e più costose.

Tra queste ci sono:

lattice e gomma sintetica

nitrile e materiali chimici

lubrificanti a base di silicone

alluminio e materiali per il packaging

Molti di questi componenti derivano direttamente o indirettamente dal petrolio. Quando il costo dell’energia aumenta o le forniture diventano meno stabili, l’impatto si riflette immediatamente sulla produzione.

A questo si aggiunge il nodo logistico. Le spedizioni internazionali sono diventate più lente e complesse: oggi, per far arrivare un carico in Europa o negli Stati Uniti, possono servire fino a due mesi, il doppio rispetto al passato.

Questo significa costi di trasporto più alti, ritardi nelle consegne e, di conseguenza, meno disponibilità di prodotto sul mercato.

In sintesi, il prezzo aumenta per una combinazione di fattori: materie prime più care, trasporti più lenti e una filiera globale sotto pressione. Le tensioni internazionali fanno da sfondo, ma il vero problema è industriale e logistico.

Preservativi aumento prezzi: perché la domanda non diminuisce (anzi cresce)

La cosa più sorprendente è che, nonostante i rincari, la domanda di preservativi non sta calando. Anzi, secondo i dati del settore, è aumentata fino al 30% in alcuni periodi.

Ci sono almeno due motivi principali.

Il primo è legato al comportamento dei consumatori. Quando si percepisce un rischio di carenza o un aumento dei prezzi, scatta un meccanismo già visto in altri settori: si tende a fare scorte. Questo porta a un aumento immediato della domanda, che a sua volta contribuisce a far salire ulteriormente i prezzi.

Il secondo motivo è più strutturale. I preservativi non sono un bene facilmente sostituibile: restano uno degli strumenti principali per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e per il controllo delle nascite. Questo li rende un prodotto “inelastico”, cioè poco sensibile ai cambiamenti di prezzo.

Inoltre, nei periodi di incertezza economica, molte persone tendono a rimandare scelte come avere figli. Questo può portare a un maggiore utilizzo di metodi contraccettivi, mantenendo alta la domanda anche in presenza di rincari.

Preservativi aumento prezzi: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il mercato dei preservativi si trova quindi in una situazione particolare: prezzi in aumento e domanda sostenuta. Un equilibrio fragile che potrebbe durare ancora nei prossimi mesi.

Se i costi di produzione e trasporto resteranno elevati, è probabile che i rincari si consolidino. Allo stesso tempo, la domanda difficilmente subirà un calo significativo, proprio per la natura essenziale del prodotto.

Il risultato è uno scenario in cui i consumatori potrebbero dover affrontare prezzi più alti nel lungo periodo, senza una reale possibilità di alternative.