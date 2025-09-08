[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentazione del primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali in Puglia 2025-2028

Strumento fondamentale per orientare le politiche attive del lavoro verso percorsi formativi utili all’ingresso nel mercato del lavoro.

Modugno (BA), 08 settembre 2025 – Si terrà il 10 settembre 2025 alle ore 10, presso la Sala Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, la presentazione del primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali in Puglia per il triennio 2025-2028. L’evento, organizzato dall’Agenzia Regionale per le Politiche del Lavoro-ARPAL Puglia, rappresenta un momento cruciale per l’analisi e la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro pugliese.

Il rapporto, frutto di un approfondito studio, fornisce dati e prospettive chiare sulle esigenze occupazionali delle imprese del territorio, con un focus particolare sull’individuazione delle professioni più richieste. Questo strumento sarà fondamentale per ottimizzare la pianificazione e l’attuazione delle attività sia da parte degli enti preposti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia per i soggetti responsabili dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Alla presentazione parteciperanno Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia; Beniamino di Cagno, Presidente del CDA di ARPAL Puglia; Giuseppe Lella, dirigente della sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia; Gianfranco Viesti, professore di economia applicata Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari; Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia; Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari e di Unioncamere Puglia; Leo Caroli, presidente del Comitato SEPAC della Regione Puglia; Filomena Principale, segretaria Confederale CGIL Puglia; Antonio Castellucci, segretario Regionale CISL Puglia; Gianni Ricci, segretario Regionale UIL Puglia. Concluderà i lavori Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.