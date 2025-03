[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentazione “Acque del Gargano – memoria e paesaggi” di Donne del Gargano in cammino

Acque del Gargano, Memoria e paesaggi, che ho avuto il piacere di curare a nome dell’ass. Donne del Gargano in cammino e che il 22 marzo, Giornata mondiale dell’acqua, presentiamo con Slow Food Gargano, è un canto d’amore per la propria terra eseguito da un coro di 45 voci soprattutto di genere femminile.

Il libro nasce dal bisogno di raccontare la memoria evocata dalle acque del Gargano, un territorio in cui il mare, le sorgenti, le lagune, i pozzi, hanno avuto da sempre un ruolo determinante sulla vita delle comunità locali e condizionato per certi aspetti la vita delle donne – da sempre custodi del sapere idrico, la cui esperienza può tornare utile per contenere gli effetti della crisi climatica che stiamo vivendo. Alla base della narrazione c’è altresì la necessità di difendere il diritto universale all’acqua e contrastare i fenomeni di privatizzazione, contaminazione e sfruttamento delle risorse idriche, di innescare il circuito virtuoso conoscenza – legame – frequentazione – cura di un territorio caratterizzato da un paesaggio idrico singolare e molto suggestivo ma fragile e perciò bisognoso di attenzioni da parte di chi lo abita e delle istituzioni.

Le memorie, i saggi, le testimonianze e le immagini del libro sono un manifesto di consapevolezza, un invito a riscoprire il valore affettivo dei luoghi, a riflettere su una risorsa fondamentale che, oggi più che mai, merita attenzione e tutela.