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Presentato il nuovo album di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia

Un progetto musicale per sensibilizzare il territorio a riflettere su temi universali quali accoglienza, immigrazione, pace, mafia, bambini, guerra. Il nuovo album di Domenico La Marca – Sindaco si intitola “La mia barca a vela” e raccoglie attraverso musica e parole le storie delle persone più fragili che ha incontrato nel corso della sua attività professionale nella cooperazione sociale. Un album che affronta anche il tema dei migranti e delle loro storie, particolarmente caro al sindaco del Comune di Manfredonia dove da più di vent’anni è presente il progetto SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, presente alla condivisione dell’album nella Sala del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia che ha contribuito alla realizzazione del progetto, in collaborazione di Clab Studios, Edizioni Noteum SRLS ed Elisa Cuenca Tamariz per la grafica.

Il tema dei migranti è tra quelli raccontati nel disco di Domenico la Marca, che ci avvicina alla prossima “Giornata Mondiale del Rifugiato” che quest’anno, nel mese di giugno, sarà ospitata proprio nella città sipontina. «Sono giorni particolari, in cui si vuole alimentare la paura dell’altra, dello straniero. Per questo, ben venga la Giornata del Rifugiato a Manfredonia, una città che per la sua storia è accogliente, che ha avuto il coraggio più di vent’anni fa di presentare il primo progetto Sprar della provincia di Foggia. E ha visto migliaia di cittadini stranieri passare per la nostra città e in tanti casi integrarsi nella comunità – ha detto il sindaco-cantautore Domenico la Marca – . Penso che sia una bella occasione per scommettere sull’importanza della diversità, dell’accoglienza, della solidarietà».

Gli otto brani, arrangiati da Antonio Cicoria, hanno visto la collaborazione di Antonio Cicoria per batteria, percussioni e pianoforte-synth, Fabio Trimigno per il violino, Libera Lamparella per flauto e Mario Pio Coda con basso e chitarre.