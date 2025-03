Potenziato l’ospedale di Cerignola, più tecnologia e sicurezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola oggi è al centro di una svolta positiva: più sicurezza, nuove tecnologie e un’assistenza sanitaria di eccellenza. Una chirurgia oculistica all’avanguardia, una risonanza magnetica di ultima generazione, nuovi posti letto in Rianimazione.E per le famiglie che affrontano ogni giorno la fibrosi cistica, il “Tatarella” è ora un punto di riferimento ancora più forte.

Il Post sui social di Raffaele Piemontese

Parcheggio più sicuro e smart

Grazie a un investimento di 150.000€, il parcheggio dell’ospedale è stato completamente riqualificato!

Accessi automatizzati con riconoscimento targhe, nuova illuminazione LED per una maggiore sicurezza e 171 posti auto per gli utenti, oltre a spazi riservati al personale sanitario.

Nuove attrezzature per la salute di tutti

Una moderna sala operatoria oftalmologica , nuovi macchinari per risonanza magnetica, attrezzature avanzate per rianimazione e anestesia, e una riorganizzazione dei laboratori analisi per servizi più efficienti.

Più sicurezza in ospedale

Grazie all’accordo con la Polizia Locale, l’intera area ospedaliera sarà presidiata per garantire maggiore tranquillità a pazienti e operatori sanitari.

“Da quando ci siamo insediati, abbiamo lavorato fianco a fianco con la Regione per ottenere risultati che superano quelli degli ultimi vent’anni. Il nostro obiettivo è stato sempre lo stesso: migliorare i servizi per i cittadini e garantire un ospedale all’altezza delle esigenze del territorio. Grazie ai nuovi interventi, la qualità delle cure e dell’accoglienza sanitaria migliora sensibilmente. Ora puntiamo all’attivazione dell’emodinamica, un servizio essenziale per il nostro Presidio Ospedaliero, su cui siamo impegnati con la Regione e l’assessore Raffaele Piemontese, che ha dimostrato concretamente di avere a cuore la nostra città. Inoltre, con la convenzione firmata, la Polizia Locale assicurerà una presenza costante nell’area ospedaliera, un supporto importante già sperimentato nei momenti di maggiore criticità.” Le parole del sindaco Francesco Bonito.