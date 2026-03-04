Porto Manfredonia, scintille fra Asi e Comune, dichiarazioni di Nicola Gatta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PORTO MANFREDONIA, GATTA (FDI): SCINTILLE FRA ASI E COMUNE, PRESIDENTE CONSORZIO VENGA IN AUDIZIONE A SPIEGARE COSA STA SUCCEDENDO

“Negli ultimi giorni la stampa, regionale e locale, ha dato notizia di un acceso confronto istituzionale tra il Comune di Manfredonia e il Consorzio ASI di Foggia in merito alla gestione e alla pianificazione delle aree retroportuali. La questione non è di poco conto e riguarda scelte strategiche connesse allo sviluppo industriale e infrastrutturale dell’area portuale e retroportuale, con possibili ricadute rilevanti sul piano economico, occupazionale e territoriale. Sono emerse, quindi, divergenze circa l’ampliamento del perimetro delle aree retroportuali, la pianificazione degli interventi e il coordinamento con gli strumenti urbanistici e di programmazione locale.

“È evidente che il confronto non può rimanere solo sul piano della polemica sulla stampa, ma proprio perché riguarda due istituzioni ritengo che sia necessario un chiarimento istituzionale sui criteri adottati dal Consorzio ASI per le scelte effettuate ed è fondamentale garantire trasparenza, coordinamento tra enti e tutela dell’interesse pubblico.

“Per questo motivo ho chiesto l’audizione in V Commissione del Presidente del Consorzio ASI Foggia per acquisire informazioni dettagliate sulle decisioni assunte in merito alle aree retroportuali di Manfredonia, ma anche per comprendere lo stato attuale della pianificazione e degli eventuali investimenti programmati, chiarire i rapporti istituzionali con il Comune e con la Regione Puglia e valutare le prospettive di sviluppo industriale e occupazionale connesse agli interventi previsti.”