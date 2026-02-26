[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Porto di Manfredonia, la Rai intervista il sindaco La Marca

Lo scorso 22 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma dei porti con il passaggio della logistica e dell’economia marittima italiana ad una regia nazionale che prenderà corpo entro il 31 luglio con una società di nome Porti d’Italia S.p.A.

Le 16 Autorità di sistema Portuale esistenti, restano operative e mantengono la gestione territoriale degli scali, la manutenzione ordinaria e il rilascio delle concessioni ma non interverranno finanziariamente sulle grandi opere.

In questa fase, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, interviene sul futuro del Porto Alti Fondali e attacca il Consorzio ASI di Foggia.

Sono in corso interventi di consolidamento e potenziamento dell’infrastruttura con l’obiettivo di attrarre nuovi traffici e creare sviluppo e occupazione con investimenti per 120 milioni euro grazie al lavoro della Regione Puglia e dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale.

Nel servizio l’INTERVISTA al sindaco di Manfredonia Domenico La Marca