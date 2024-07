Poltrone massaggianti elettriche con tecnologia spinal scan: 7 benefici per il corpo

Le poltrone massaggianti professionali con tecnologia di scansione spinale Shiatsu a 8 punti offrono numerosi benefici per la salute del corpo e l’equilibrio mentale. Che cosa sono?

Perché è importante il sistema di scansione delle poltrone massaggianti?

Gli 8 punti di scansione Shiatsu si rivolgono alle aree vulnerabili della colonna vertebrale, soggette a stanchezza e disagio.

Alleggerimento dell’ormone dello stress

Grazie al rilevamento degli 8 punti di massaggio, è possibile adattare automaticamente il massaggio alle condizioni fisiche dell’utente. Di conseguenza, il massaggio aiuta a ridurre le tensioni accumulate nel corpo, con effetti benefici anche sulla psiche, favorendo uno stato di profondo rilassamento. Le poltrone massaggianti professionali giapponesi sono dotate di funzioni aggiuntive come il riscaldamento multiplo, il massaggio Mindfulness, il Deep Tissue per un rilassamento fino a 12,5 cm di profondità nei tessuti, offrendo un’esperienza completa e personalizzabile per ogni utente.

Migliorare la circolazione sanguigna

Grazie al sistema di scansione della schiena, vengono individuate le contratture muscolari, ma massaggiandole con decisione si stimola la circolazione sanguigna. In questo modo si sciolgono i blocchi circolatori, il sangue circola in tutte le zone migliorando l’ossigenazione e il nutrimento delle cellule, accelerando la rigenerazione dei tessuti.

Alleviare il dolore alla schiena

Il sistema di scansione localizza i punti sensibili della colonna vertebrale dove si accumula la fatica dopo uno sforzo o per essere stati seduti a lungo alla scrivania o in una posizione sbagliata. Le poltrone massaggianti con tecnologia di scansione della colonna vertebrale individuano le aree problematiche colpite dallo stress, regolando l’intensità del massaggio in base alle condizioni dei muscoli.

Correzione della postura

Rilassando i muscoli tesi e rafforzando quelli deboli, l’uso regolare di una poltrona massaggiante elettrica professionale può aiutare a correggere la postura. In questo modo si riduce il rischio di problemi futuri legati alla deformazione della colonna vertebrale.

Maggiore flessibilità

Grazie al massaggio automatico opportunamente selezionato, i muscoli e le articolazioni vengono stimolati in modo deciso. Questa tecnologia favorisce l’aumento della flessibilità e della mobilità generale del corpo, un vantaggio reale soprattutto per gli atleti o le persone con uno stile di vita attivo.

Stimolazione del sistema linfatico

Dopo aver completato la scansione della schiena e aver attivato automaticamente il massaggio in base alle condizioni fisiche dell’utente, viene stimolato anche il sistema linfatico, che favorisce il funzionamento ottimale del sistema immunitario.

Accelerazione del processo di disintossicazione

Le poltrone massaggianti esercitano una pressione su numerose aree della superficie della schiena a vari livelli di intensità, favorendo l’efficace eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche. Pertanto, un massaggio adeguato può contribuire a ridurre l’infiammazione che può svilupparsi nell’organismo a causa dell’accumulo di tossine.

Le poltrone massaggianti professionali con scansione della colonna vertebrale offrono un massaggio personalizzato in base al profilo corporeo individuale. Oltre all’effetto profondamente rilassante del massaggio robotico, i benefici continuano ad includere il miglioramento della flessibilità, il rafforzamento delle difese immunitarie o lo sblocco dei blocchi circolatori, rendendo le poltrone massaggianti una soluzione comoda ed efficace per il recupero a domicilio.