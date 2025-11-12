Pneumatici abbandonati in città. Ennesimo atto incivile a Siponto
Manfredonia 12 novembre 2025
MANFREDONIA – Pneumatici abbandonati in città. Ennesimo atto incivile a Siponto.
In viale degli Oleandri, all’altezza del civico 40 circa, sono stati abbandonati illecitamente quattro pneumatici di autovetture. Un gesto vergognoso, aggiunge Manzella, che rischia di trasformarsi nell’ennesimo innesco di degrado, attirando altri rifiuti.
Si auspica un pronto intervento da parte degli enti preposti, ASE – COMUNE DI MANFREDONIA, al fine di evitare che la zona diventi un punto di accumulo per ulteriori rifiuti. È fondamentale che comportamenti simili non restino impuniti e che il rispetto per il territorio diventi una priorità condivisa da tutti.
“Un episodio che rappresenta un chiaro atto di inciviltà e una violazione delle norme ambientali”.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane