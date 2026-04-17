Piccolo imprevisto per Helena Prestes: “E’ un casino”, l’accaduto

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Helena Prestes è solita aggiornare i fans tramite i suoi canali social. In queste ore, l’ex concorrente del Grande fratello è rimasta vittima di un piccolo imprevisto. La modella influencer ha dimostrato di avere alcuni problemi con il suo canale abbonamento su Instagram. Le storie esclusive pubblicate dalla 35enne di San Paolo non si vedono. Un problema che è stato fatto notare alla compagna di Javier Martinez, che ha deciso d’intervenire. Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha scritto un messaggio per i fans: “Ho capito se c’è un bug, ma non posso fare niente aspettiamo questo canale è un casino … (nel senso meta è un casinò) aspettiamo io sto registrando tutto li oggi baci”.

Helena Prestes è stata tra le prime ad aprire un canale abbonamento su Instagram

La modella brasiliana è stata tra le prime ad aprire un canale abbonamento su Instagram. Una funzione che permette ad Helena Prestes di guadare coi contenuti esclusivi postati nel suo profilo. Una decisione, quella della compagna di Javier Martinez, che è stata poi copiata da altri ex concorrenti del Grande fratello come Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato. Non è la prima volta che la donna incontra problemi sui social. In passato, la modella vide la sua pagina dedicata ai suoi prodotti all’uncinetto venire chiusa a causa di alcune segnalazioni da parte di alcuni haters.