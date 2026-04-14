Piccola disavventura per Helena Prestes: “Un disastro”, l’accaduto

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei propri fans che è solita aggiornata con storie pubblicate nei suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. La modella influencer è reduce da alcuni giorni fuori Italia. L’ex concorrente del Grande fratello ha fatto tappa a Monte Carlo al torneo di tennis vinto da Jannik Sinner e poi a Tarifa in Spagna dove ha avuto modo d’intervistare Lorenzo Casati, campione di kite-surf della specialità big air. In queste ore, la compagna di Javier Martinez ha annunciato di essere rimasta vittima di una piccola disavventura mentre stava tornano in Italia e più precisamente a Milano. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha aggiornato i fans: “Volo in ritardo, lavoro cancellato, pulizia di zanzare a casa della mia sorella oggi quindi non ho appoggio. Tutto perfetto. Solo casino. Non ho parole per questa giornata. Disastro. Vorrei solo che fosse tutto uno scherzo.”

Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia

Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia dopo aver passato una settimana tra la Francia e la Spagna. La modella brasiliana sta vivendo un grande momento fatto di tante collaborazioni lavorative che la portano anche a lasciare il Bel Paese. Molto presto, la 35enne di San Paolo tornerà protagonista anche in televisione. E’ attesa la sua partecipazione nel nuovo reality show della piattaforma Amazon Prime Video dal titolo The Fifty. La compagna di Javier Martinez insieme altri personaggi del mondo dello spettacolo proveranno a vincere un montepremi, sfidandosi in prove di cultura e fisiche.