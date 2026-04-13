Javier Martinez lancia una frecciatina social: “Non ne vale la pena”, l’accaduto

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti del Grande fratello più apprezzati dagli italiani. Il pallavolista argentino della Terni volley academy ha sorpreso i fans con una diretta su Tiktok. Alla presenza di quasi 7 mila utenti, il 31enne ha raccontato qualche retroscena della sua vita, parlato della storia d’amore con Helena Prestes e della decisione di aprire un nuovo account su Tiktok. A tal proposito, l’uomo ha lanciato una frecciatina social nei confronti di coloro che gestivano il suo account social. Javier Martinez ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Sono contento di riuscire a portare avanti questo progetto, mi dispiace tantissimo per quello che è successo con l’altro profilo. La gente non riesce a volte ad essere, non vorrei dire parole pensati che non voglio e non ne vale la pena. Mi dispiace che la gente non vuole che gli altri siano meglio”.

Javier Martinez ed i problemi col suo account Tiktok

Sempre nel corso della diretta social, Javier Martinez ha aggiunto: “Ho visto che hanno cambiato il nome per fare in modo che quel profilo non sia riconducibile a me e già questo la dice lunga un po’ su tutto” Negli ultimi tempi, il pallavolista argentino della Terni volley academy aveva lamentato dei problemi col suo account Tiktok. L’uomo era stato costretto a crearne uno nuovo dopo che le persone che gestivano il suo vecchio profilo avevano scelto di non passargli le credenziali nonostante i numerosi appelli fatti via social e non.