Piazzolla: “Sinergia istituzioni, enti, associazioni e medici elemento vincente della campagna vaccinale di Capitanata”

Sono 842.723 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’84,5% delle persone di età superiore a 12 anni.

Ha concluso il ciclo vaccinale il 70,8% degli over 12.

Hanno già ricevuto, inoltre, la dose addizionale 664 persone immunocompromesse. I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 157.645 dosi di vaccino di cui 19.271 a domicilio.

Si segnala che il Centro Vaccinale di Popolazione di Cerignola avrà presto una nuova sede, messa a disposizione dal Comune.La sede attuale, allestita presso la parrocchia “Cristo Re”, sarà operativa fino a venerdì 1 ottobre. In attesa dell’attivazione della nuova sede, tutte le somministrazioni saranno effettuate presso il punto vaccinale del Presidio Ospedaliero “Tatarella”. Resteranno immutati la data e l’orario dell’appuntamento.

Il Direttore Generale Vito Piazzolla ringrazia la Curia per aver messo a disposizione della ASL la struttura di via Piave, sino ad ora utilizzata nelle attività vaccinali. La Direzione ringrazia altresí l’intera città di Cerignola per il prezioso contributo e sostegno offerti durante la campagna vaccinale.

“Uno degli elementi vincenti della campagna vaccinale in provincia di Foggia – dichiara Piazzolla – è stata proprio la forte sinergia attivata con istituzioni, enti, associazioni e medici di medicina generale. Insieme, abbiamo lavorato con un obiettivo comune: aumentare il più possibile la copertura vaccinale della popolazione”.