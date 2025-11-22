[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PIANOFORTI IN FESTA A VICO DEL GARGANO DAL 6 ALL’8 DICEMBRE

TORNA “PIANO CITY VICO”

Una rassegna unica trasformerà la città in un palcoscenico

diffuso per tre giorni di musica indimenticabile

Pianoforti che spuntano nelle piazze come fiori d’inverno, note che si arrampicano lungo i vicoli, melodie che scivolano sulle pietre antiche del borgo e nelle chiese. A Vico del Gargano la musica non si limita a riempire l’aria: la trasforma. Dal 6 all’8 dicembre il centro storico diventerà un grande respiro musicale, un luogo in cui ogni angolo vibra, ogni passo risuona, ogni ascoltatore diventa parte dello spettacolo. È questo lo spirito della seconda edizione di Piano City Vico, la rassegna che trasformerà uno dei borghi più belli d’Italia in un affascinante scenario di musica diffusa. Per tre giorni, la città si farà palcoscenico aperto, dove il pianoforte sarà protagonista assoluto di una festa sonora speciale, diversa, indimenticabile.

Le principali piazze del centro storico, le chiese e gli spazi di Palazzo della Bella accoglieranno pianoforti e pianisti, pronti a deliziare il pubblico con repertori differenti, accomunati dallo straordinario valore delle composizioni e dalla qualità degli interpreti.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Vico del Gargano insieme alla società di eventi Studio360, grazie al fondamentale contributo di Regione Puglia e Puglia Culture, vedrà performance, laboratori e concerti pensati per tutte le età. L’atmosfera si accenderà con l’illuminazione dell’albero di Natale, laboratori dedicati ai più piccoli e esibizioni dei giovani talenti. E poi ancora musica natalizia e concerti che risuoneranno in tutte le principali location del borgo, culminando in un gran finale affidato a un ensemble d’eccezione.

Piano City Vico si prepara così a diventare un appuntamento imperdibile per chi ama la musica, le emozioni autentiche e la magia dei borghi senza tempo.

pianocityvico.it