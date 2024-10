Peschici avrà il suo anfiteatro! La città del Gargano si rinnova

L’amministrazione comunale di Peschici informa i concittadini che lo scorso 16 settembre 2024 l’amministrazione ha ricevuto il parere paesaggistico favorevole dalla competente sopraintendenza, prot 6937, avente ad oggetto la riqualificazione totalitaria dell’ex mercato coperto “Scalandrone” e la conversione, con duplice funzione, in anfiteatro e parcheggio, allorquando lo stesso non viene utilizzato per le manifestazioni.

L’amministrazione comunale di Peschici si appresta a riqualificare una zona fortemente degradata ed abbandonata negli anni e nel contempo proseguiamo nell’azione intrapresa di riqualificazione della città.

A breve verrà espletata la gara per l’affidamento e l’esecuzione delle opere. Si precisa che nell’occasione è stato previsto il collegamento tra il centro storico, l’anfiteatro e il parcheggio della zona Scalandrone – via Vico Le Mura.

Geom. Luigi D’arenzo Sindaco di Peschici