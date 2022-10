Pesca, domani seminario al Mercato Ittico di Manfredonia

Si svolgerà domani (sabato 22 ottobre) alle ore 10 presso il Mercato Ittico di Manfredonia la presentazione dei risultati del progetto pilota ” Coinvolgimento dei pescatori nelle azioni di gestione delle risorse e dell’ambiente: raccolta dei rifiuti antropici e monitoraggio delle specie aliene” (Feamp – Priorità 1 – Misura 1.40) oggetto di un protocollo d’intesa sperimentale sottoscritto da Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Comune di Manfredonia, ASE SpA, PRODUTTORI ITTICI MANFREDONIA – P.I.M., A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane e l’ ATI LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. e la EMANUEL Soc. Coop.

Al seminario prenderanno parte: Giovanni Schiavone (Presidente Nazionale AGCI), Pasquale Pappalardo (Presidente Regionale AGCI),

Vincenzo Leone (Ammiraglio Capo di Compartimento Marittimo della Puglia), Giovanni Rotice (Sindaco di Manfredonia), Giuseppe Basta (Assessore – Vice Sindaco, con delega alla Transizione ecologica), Antonio Cilento (Comandante Capitaneria di Porto di Manfredonia), Roberto D’Ambra (ricercatore I.C.R.), Andrea Fusari (ricercatore I.C.R.), Domenico Campanile (Dirigente Regione Puglia Sezione attuazione dei programmi comunitari per la pesca), Aldo di Mola (Dirigente del Servizio FEAMP Regione Puglia).

16 imbarcazioni della marineria di Manfredonia si sono rese parte attiva nel percorso virtuoso della riduzione della “marine litter”, contribuendo alla pulizia del mare dai rifiuti, smaltendoli in banchina, in appositi contenitori. Con questo accordo sono state stabilite le procedure da mettere in atto per l’idoneo conferimento, presso le attrezzature preposte, dei rifiuti raccolti a mare durante l’attività di pesca, la corretta gestione degli stessi e le necessarie azioni di informazione e sensibilizzazione sulla questione ambientale connessa.