Pesca, Coldiretti Puglia: nasce osservatorio comunale a Manfredonia. È il primo in Puglia

PESCA: COLDIRETTI PUGLIA, NASCE OSSERVATORIO COMUNALE A MANFREDONIA; IL PRIMO IN PUGLIA

Un passo decisivo verso una gestione sostenibile dei rifiuti con l’isola ecologica portuale

Al via la costituzione dell’ Osservatorio Comunale sulla Pesca a Manfredonia, il primo a nascere in Puglia, per la gestione sostenibile dei rifiuti grazie all’isola ecologica portuale. A darne notizia è Coldiretti Pesca Puglia che si è fatta promotrice del primo incontro costitutivo dell’Osservatorio Comunale sulla Pesca, grazie al pressing di Coldiretti Pesca Puglia, al quale hanno partecipato le autorità comunali, le autorità marittime, l’Autorità di Sistema Portuale.

L’iniziativa mira ad organizzare una gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dalle attività della marineria – spiega Coldiretti Pesca Puglia – attraverso il loro smaltimento corretto nell’isola ecologica portuale con la definizione di tariffe che puntino a ridurre i costi del servizio attraverso una massiccia adesione delle aziende del settore.

L’iniziativa rappresenta una sperimentazione unica in Puglia e potrebbe costituire un modello virtuoso da estendere ad altri territori regionali, sulla scia della cosiddetta legge ‘Salva mare’ che ha affidato ai pescatori il ruolo di tutela dell’habitat marino, a partire proprio dalla diffusione di isole ecologiche in tutti i porti italiani.

Una volta svuotate le reti, i pescatori – spiega Coldiretti Pesca Puglia – possono così dividere il pescato dal materiale plastico eventualmente trovato che viene prima stoccato a bordo e poi consegnato nei porti al loro ritorno.

Garantita, inoltre, la formazione a beneficio degli operatori di Manfredonia che sarà organizzata da Coldiretti Pesca Puglia, per l’utilizzo degli strumenti elettronici di collegamento con la Guardia Costiera, quali il sistema VSM (Blue box) e del giornale di bordo elettronico (LogBook), per il controllo satellitare, che causa una serie di contravvenzioni non corrette, spesso basate su una “presunzione” di irregolarità che non viene effettivamente verificata dall’organo controllore.

Coldiretti Pesca Puglia conferma il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra istituzioni e operatori del settore, sostenendo ogni iniziativa utile a valorizzare il patrimonio marittimo della Puglia.