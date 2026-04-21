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Il rapporto tra Killiam Nielsen e la madre Brigitte Nielsen è tornato al centro dell’attenzione dopo le recenti dichiarazioni del modello, che ha raccontato senza filtri la distanza che oggi li separa. Una storia complessa, segnata da fragilità personali, incomprensioni e scelte che hanno finito per allontanare madre e figlio. La loro relazione, un tempo molto forte, si è incrinata nel corso degli anni fino a interrompersi del tutto.

Cosa ha portato a questa frattura? Quali episodi hanno segnato il loro rapporto? E come vive oggi Killiam questa distanza? Scopriamolo insieme.

Le origini della frattura tra Brigitte Nielsen e il figlio: infanzia difficile e dipendenze di Killiam

Per comprendere la situazione attuale bisogna tornare indietro nel tempo. Killiam, nato nel 1989 dalla relazione tra Brigitte Nielsen e l’ex giocatore di football Mark Gastineau, cresce in Italia e per molti anni crede che il suo padre biologico sia Raoul Meyer, marito della madre dal 1993 al 2005. Solo da adulto scopre la verità, un passaggio che contribuisce a rendere ancora più fragile il suo equilibrio emotivo.

Gli anni successivi non sono semplici. Killiam racconta di aver vissuto un periodo buio, segnato dalla dipendenza dall’alcol. Una spirale che lo porta a perdere lavoro, casa e punti di riferimento. In quel momento, il rapporto con Brigitte si incrina definitivamente. Lui stesso ammette di averla ferita con parole dure, scritte in un momento di grande sofferenza, tanto da spingerla a bloccarlo sui social.

La distanza sembra incolmabile, anche se negli anni successivi ci sono stati tentativi di riavvicinamento. Tentativi che, però, non hanno retto alle tensioni familiari e alle scelte che entrambi hanno compiuto.

Il nuovo scontro: social, gelosie familiari e l’episodio che ha cambiato tutto

Secondo il racconto di Killiam, la rottura definitiva arriva dopo un episodio apparentemente banale. Brigitte vede su Instagram una storia in cui il figlio partecipa a una festa organizzata dal suo ex marito, Raoul Meyer. Un dettaglio che, a detta di Killiam, scatena la reazione della madre, contraria al suo riavvicinamento all’ex compagno.

Poche settimane dopo, il modello la contatta per chiederle di partecipare a un evento a Capri, dove sarebbero stati presenti anche i suoi fratelli. La risposta di Brigitte lo lascia senza parole: secondo lui, la madre gli avrebbe impedito di partecipare a causa del suo passato da alcolista.

A quel punto interviene anche Laura Mara Barbieri, compagna di Killiam, che difende il fidanzato sottolineando come la decisione della madre appaia incoerente, considerando che lei stessa ha raccontato pubblicamente le proprie battaglie contro le dipendenze. Laura parla apertamente di un “allontanamento totale” da parte della famiglia, che avrebbe escluso Killiam per aver partecipato a un evento legato a Meyer, mentre gli altri figli avrebbero mantenuto rapporti con lui per anni.

Da parte di Brigitte, almeno per ora, non è arrivata alcuna replica. Un silenzio che rende ancora più evidente la distanza tra madre e figlio.

La rinascita di Killiam Nielsen e il ruolo di Laura: cinque anni di sobrietà e un futuro da ricostruire

Nonostante il dolore per la rottura con la madre, Killiam oggi racconta una fase completamente diversa della sua vita. Dopo anni difficili, ha trovato stabilità grazie all’incontro con Laura Mara Barbieri, attrice e conduttrice milanese. I due si conoscono per caso in uno studio veterinario, si rincontrano per lavoro e da quel momento nasce un legame che diventa fondamentale per la rinascita del modello.

Laura lo sostiene nel percorso di disintossicazione, lo accompagna nelle ricadute emotive e lo aiuta a ritrovare fiducia in sé stesso. Nel 2025, Killiam festeggia cinque anni di sobrietà, un traguardo che lui stesso definisce il più importante della sua vita.