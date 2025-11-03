[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Alessandra, dalla tua orchestra

MANFREDONIA – Ci sono persone che, quando arrivano, cambiano il suono delle cose. Tu eri così, Alessandra: bastava che entrassi in sala per farci sentire che la musica non è solo tecnica, ma vita, emozione, presenza. Avevi quella luce che riusciva a riempire ogni silenzio, quella voglia di fare, di esserci, che contagiava tutti noi.

Suonare accanto a te era come avere accanto il sole ,la tua risata era ritmo, la tua energia melodia, il tuo sguardo armonia. Con te tutto diventava più autentico, più vero; la musica aveva un senso più profondo, e noi ci sentivamo parte di qualcosa di grande.



Ora che il tuo posto resta vuoto, sembra che anche il tempo si sia fermato un po’. Le sedie, gli spartiti, le pause , tutto parla di te. Ti cerchiamo ancora, nei respiri prima di iniziare, nei piccoli gesti che condividevamo senza parole. E ogni volta che le note si intrecciano, è come se, per un istante, fossi di nuovo lì, al centro, a guidarci con quel tuo modo unico di vivere la musica.



Ci manchi, Ale. Ci mancherà la tua voce, la tua forza, la tua dolce follia che sapeva alleggerire anche i giorni più pesanti. Ma non vogliamo ricordarti solo con tristezza , vogliamo farlo con la stessa vitalità con cui tu vivevi ogni battuta, ogni risata, ogni applauso.



La tua musica non si è spenta: si è solo spostata altrove. E noi continueremo a suonare anche per te, portando la tua luce dentro ogni nota, ogni concerto, ogni emozione che ci unirà ancora.

Perché chi lascia una melodia nel cuore degli altri, non smette mai davvero di suonare.

Nei nostri cuori, per sempre.

New Generation Wind Orchestra